Shakira mete presión a Piqué: sus hijos regresarán a su lado y no acudirán a la boda de su tío, Marc Piqué El exjugador viajará a Miami para regresar a sus hijos con su madre, después de pasar dos semanas a su lado en Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Gerard Piqué Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images; Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images La interminable lucha que se ha desatado entre Shakira y Gerard Piqué tras su ruptura sentimental no cesa y esta semana ha trascendido que la cantante colombiana está aplicando presión una vez más a su expareja. La controversia en cuestión es la próxima boda de Marc Piqué, hermano del exjugador quien está por contraer nupcias en Cataluña. Observadores en España esperaban que los hijos de la expareja, Sasha y Milan Piqué estuvieran presentes en dicha celebración e hicieran lo que se consideraría su primera aparición al lado de Clara Chía Martí, la novia de Piqué. Sin embargo Shakira ha pedido que su ex se apegue a lo acordado y retorne a los niños a Miami, FL.,, donde ella vive actualmente. Así lo revelan múltiples fuentes con el portal Mamarazzis indicando que la vuelta de los niños a Miami ya tiene fecha: lunes 19 de junio. Y que será su padre quien viaje con ellos para regresarlos al lado de su mamá. Milan (izq.), Gerard Piqué y Sasha Piqué en un post colgado por su padre en agosto del 2021. "Los tres mosqueteros", exclamó en ese momento el catalán: Milan Piqué Gerard Piqué Sasha Piqué Credit: IG/Gerard Piqué Según dicha fuente Piqué aprovechó estos días al lado de sus pequeños para recuperar el tiempo perdido y además obsequiarle un momento muy especial a su hijo Sasha, el menor de ambos hermanitos. Shakira Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias surgen cuando todas las miradas están volcadas en Shakira, de 46 años, y el piloto de F1 Lewis Hamilton, de 38, quienes han dado inicio a una sexy relación de "coqueteo". El británico competirá este domingo en el Grand Prix de Montreal y la pregunta del millón es ¿estará presente Shakira?

