El acto de amor de los hijos de Shakira y Gerard Piqué en medio de la difícil separación de sus padres Milan y Sasha conmovieron a todos, sus padres incluidos, con este acto de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras el mundo entero se centraba en el frío encuentro entre Gerard Piqué y Shakira en el campo de béisbol donde jugaba y ganaba su hijo mayor, Milan, él y su hermano pequeño Sasha dieron una lección a todos con un espontáneo acto de amor. Ocurría tras el final del partido. Un momento en el que todos hablaban con todos y celebraban con regocijo la gran victoria del equipo. Sin que nadie se lo dijera, los hijos de la expareja tuvieron un gesto que conmovió no solo a sus papis, sino a todos los allí presentes. El momento fue recogido en imágenes y denota la inocencia de los niños a pesar de las situaciones más difíciles de la vida. Shakira y su familia Shakira con Gerard Piqué y sus hijos, Sasha y Milan | Credit: (Photo by Joan Amengual / VIEWpress) Las imágenes, emitidas por el programa El gordo y la flaca, muestran a dos hermanos muy unidos y felices de los logros del uno y el otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sasha y Milan se fundieron en el más tierno de los abrazos sobre el césped y así se mantuvieron durante unos segundos ante la atenta y emocionada mirada de sus famosos padres. El instante provocó la reacción inmediata del público, que quedó sorprendido y encandilado por el gran amor que se profesan los hermanos y cómo lo mostraron a corazón abierto. "Ese abrazo entre los niños es desgarrador", "El abrazo entre hermanos fue los más lindo, demuestra que Shakira ha sido toda una madre ejemplar", "El abrazo entre los niños lo fue todo", escribieron tan solo algunos. Sin duda, un gesto de puro amor y esperanza en medio del complejo momento que atraviesa la familia.

