¡Shakira cumple el sueño de las hijas de Jacky Bracamontes! "Gracias por hacer felices a mis princesas" La preciosa escena tuvo lugar en los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado las mujeres estaban de fiesta. La organización Billboard reunió en su especial de Mujeres Latinas en la Música, a un grupo de emprendedoras y exitosas personalidades que celebraron, no solo sus logros, sino la felicidad de ser mujer. La presentadora del show, Jacky Bracamontes fue muy bien acompañada de sus tres hijas mayores, Jacky, Carolina y Renata, quienes también se convirtieron en grandes protagonistas de esta velada tan especial. Mientras su mami trabajaba, ellas la observaban con admiración, con su papi, Martín Fuentes, a su lado. Además de disfrutar del trabajo de la presentadora, tuvieron la oportunidad de encontrarse con una de las estrellas cuyas canciones están entre sus favoritas: ¡Shakira! Shak y Jacky Shakira y jacky Bracamontes | Credit: Foto Shakira: (Photo by Jacopo Raule/GC Images) Foto Jacky: (Photo by John Parra/WireImage,) Lo que las pequeñas no esperaban es lo que ocurrió después, un encuentro lleno de cariño y sonrisas que su mami presumió en sus redes con alegría y, sobre todo, un gran agradecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las chiquitinas, seguidoras de la estrella colombiana, que recibió el premio de Mujer del Año, tuvieron la suerte de compartir un ratito con ella y hacerse una foto para el recuerdo con la intérprete de "Monotonía". "¡Gracias Shakira por hacer tan felices a mis 3 princesas!", escribió Jacky, quien añadió el hashtag teamshakira, dejando claro al lado de quien se posicionan. Las sonrisas de emoción y entusiasmo de las chiquitinas traspasa la imagen. También la de la artista, quien las abrazó con todo el cariño, cumpliendo así el gran sueño de conocerla.

