La venganza de Shakira: Castiga a Gerard Piqué y lo deja esperando por sus hijos afuera de su hogar Según fuentes en Barcelona la cantante hizo esperar a su ex durante media hora para entregarle a uno de sus hijos. Los reportes surgen en medio de una crisis de salud del padre de la artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El drama y las tensiones entre Shakira y su expareja Gerard Piqué parecen no tener fin. Fue hace solo un par de días que la cantante celebrara sus 46 años rodeada de amigos, mariachis y muestras de cariño, mientras celebraba el mismo día sus 36 años en privado al lado de su amada Clara Chía Martí. Pero aunque ambos intentan llevar a cabo sus vidas por separado los dardos envenenados entre ambos no cesan y las tareas paternales que los unen, como padres de sus hijos Milan y Sasha no cesan. Justamente esto es lo que ha causado un nuevo momento de tensión entre ambos y el pretexto para que Shakira castigara a su ex dejándolo a la puerta de su hogar y esperando por más de media hora. Según fuentes en España la intérprete nacida en Barranquilla dejó al futbolista esperando en su auto y frente a la mirada atenta de los paparazzi que noche y día vigilan el hogar de la artista esperando para entregarle a uno de sus hijos. Esta no sería la primera vez que Piqué tiene que esperar por sus hijos a las puertas del hogar de Shakira, como podemos ver en esta foto tomada en Barcelona el pasado 21 de enero con un Piqué luciendo aburrido mientras aguardaba a sus pequeños: Gerard Piqué Credit: G3/The Grosby Group Foto reciente de Shakira tomada el día de su cumpleaños número 46 y agradeciendo a sus seguidores por sus muestras de cariño: Shakira Credit: G3/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reportes surgen en medio del momento delicado que atraviesa la familia de Shakira pues su padre William Mebarak, de 91 años, se encontraría delicado de salud. Diversos medios informaron este domingo que el padre de la artista había sido ingresado nuevamente a la clínica privada Teknon, en Barcelona, donde estuvo ingresado a finales del 2022 tras sufrir un derrame cerebral. Sin embargo la agencia Europa Press informó este lunes que personas del entorno de la artista han desmentido que Mebarak esté hospitalizado aunqeu admiten que el patriarca requeriría de una operación, la cual ha sido aplazada "por motivos médicos".

