Shakira se blinda ante posible guerra contra Gerard Piqué por las vacaciones de sus hijos La cantante ha tomado una inesperada decisión en cuento a su equipo legal: "Esta es la batalla que se está librando". Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando ya las cosas parecían asentarse y los ataques entre Shakira y Gerard Piqué parecían haber disminuído han vuelto a surgir nubarrones en el horizonte para la expareja en su nueva vida. La primera puya ha corrido por parte de Piqué quien colgó este fin de semana su segundo selfie al lado de su novia Clara Chía Martí. Con la pelota en su territorio Shakira ha tomado ahora una importante decisión para blindarse en anticipación al período vacacional de verano de sus hijos Sasha y Milan Piqué y la posible guerra que se podría desatar entre ella y su ex para hacer los arreglos correspondientes. Por tal motivo la cantante colombiana ha decidido dar de baja a su equipo legal en Barcelona, encabezado por la reconocida abogada Pilar Mañé. Aprovechando su nueva residencia en Miami FL., la barranquillera se encontraría negociando su nueva representación legal con un bufete en territorio americano, según han confirmado "fuentes solventes" al diario español La Vanguardia. El cambio no solo se debería a la distancia que existe entre la artista y dichos abogados españoles, si no al "pequeño detalle" que podría afectar significativamente el acuerdo pactado entre ella y Piqué en noviembre pasado con respecto a la custodia de sus hijos. Shakira Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Predicciones El Niño Prodigio para Gerard Piqué y Clara Chía: "Hay algo oscuro, negro, detrás de ella que algún día se sabrá" Según dicha fuente, las layes permiten que el convenio firmado por Shakira y Piqué sea modificado si es que a caso han ocurrido cambios sustanciales en las circunstancias que el documento consideraba originalmente. Dicho pacto se realizó tras meses de tensas discusiones. Pero ojo: éste fue firmado el 7 de noviembre pasado y desde el otoño hasta ahora las cosas han cambiado en la situación de los pequeñines. Pero ahora las clases de Milan y Sasha terminarán más tarde de lo que se calculó en otoño pasado, cuando ni siquiera se conocía en qué colegio proseguirían sus estudios. Por ende las el reparto de los días que ambos niños pasen al lado de sus padres también ha cambiado. "Esta es la batalla que se está librando". Un video que Shakria colgó este martes mostrando sus habilidades en la tabla de surf y que muchos lo han interpretado como un desafío al selfie que Piqué colgó dos días antes son su novia, Clara Chía Martí: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, y hasta el cierre de esta nota, Piqué permanecería bajo el asesoramiento de Tamborero Abogados, los mismos que le ayudaron a descubrir "el pequeño detalle" que podría cambiar el acuerdo sobre el cuidado de sus hijos ahora que viven en Estados Unidos. ¿Aprovechará su ventaja?

