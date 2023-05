¡Por fin! Shakira aclara de quién fue la idea de que sus hijos Sasha y Milan participaran en su nueva canción La cantante colombiana comparte mensaje explicando cómo surgió "Acróstico" y despeja toda duda de porqué Sasha y Milan Piqué se involucraron en el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No pasa semana sin que Shakira —o su ex, Gerard Piqué— no nos sorprendan con un "notición". La expareja parecer competir profesionalmente en esta nueva faceta de sus vidas como solteros. Él probando importantes proyectos con mayor o menor éxito. Ella publicando nueva y sorprendente música que la proyecta a un nuevo público. Justamente esta nueva música está dando muchísimo de qué hablar. Se trata de la canción "Acróstico" que debutó el pasado jueves y en cuyo video musical aparecen ni más ni menos que sus hijos Milan y Sasha Piqué, de 10 y 8 años, respectivamente. Haciendo a un lado la controversia de si el padre de los niños dio su permiso expreso o no para que ellos participaran en el clip musical, en redes los comentarios no cesaban sobre a quién iba dedicado "Acróstico". Aún desde antes de su lanzamiento ya los fans decían que el tema tenía el nombre de MIlan y Sasha "escrito por todos lados". Y para no dejar dudas Shakira se ha apoderado de sus redes para dejar bien de quién fue la idea de que sus "príncipes" se involucraran en la canción. "[Milan y Sasha] Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", aseguró en un post que surgió en sus rede. "La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", afirmó la superestrella pop nacida en Barranquilla, Colombia. "¡Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños!" La mañana de este jueves Shakira se apoderó de sus historia de Instagram para contar que a una semana de su debut "Acróstico" ocupa ya el puesto número 9 de la lista Top Songs Global, de la plataforma streaming Spotify. Mensaje Shakira cancion "Acróstico" Credit: IG Stories/ @Shakira En el post de este viernes la cantante ratificó que sus hijos han sido la inspiración de este tema, su motivo principal y el motor que la sigue impulsando a pesar de los pesares. Predicciones El Niño Prodigio para Gerard Piqué y Clara Chía: "Hay algo oscuro, negro, detrás de ella que algún día se sabrá" Shakira Credit: Morena Brengola/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje surge a solo un día de que aparecieran fotos de paparazzi captando a Shak con sus hijos en un lujoso centro comercial de Florida tomando almuerzo en un restaurante japonés con la top model Gisele Bündchen y sus hijos. ¡Vaya dúo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Por fin! Shakira aclara de quién fue la idea de que sus hijos Sasha y Milan participaran en su nueva canción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.