Un nuevo servicio ofrece reseñas en español a los padres para escoger series y cine para toda la familia Common Sense Media lanzó un nuevo servicio de ratings y reseñas completamente en español para ayudar a los padres latinos a seleccionar el contenido adecuado para su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los padres latinos cuentan ahora con una nueva ayuda que les facilita elegir la película o el programa de televisión más indicado para sus hijos. El sitio Common Sense Media ofrece información confiable completamente en español sobre el contenido que consumen los niños a través de su servicio de ratings y reseñas, la herramienta perfecta para ayudar a los padres a seleccionar el entretenimiento que deben consumir sus hijos. "Hasta ahora, no había reseñas confiables para las familias de habla hispana, en su propio idioma, sobre las películas y los programas de televisión que los niños y adolescentes quieren ver", indicó la editora de Common Sense, Mary Avilés. "Estamos ayudando a los padres a romper la barrera del idioma, brindando información imparcial y de alta calidad sobre las películas y programas en inglés en español, para que puedan decidir qué es lo mejor para sus familias". En su lanzamiento que coincide con el Mes de la Herencia Hispana, la plataforma publicó 150 reseñas en español de especialistas en contenido para latinos. Entre ellas se encuentra desde la aplaudida cinta de dibujos animados Encanto a la saga de superhéroes de los Avengers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Spanish Ratigs and Reviews 6 Ratins y reseñas | Credit: Common Sense Media El objetivo del nuevo servicio es alcanzar las 500 reseñas a finales de año. Además, proporcionará semanalmente una lista con una lista de contenidos recomendados para la familia, tipo "Las mejores películas latinas para ver con la familia" o "Las mejores películas con personajes mexicanos". "Estos nuevos ratings y reseñas darán a las familias latinas, acceso a los recursos que han estado buscando para que puedan encontrar medios atractivos e inspiradores para su hijos", destacó Avilés. Common Sense Media se define como una entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de niños y familias proporcionándoles "información confiable, educación y una voz independiente".

