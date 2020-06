"Seré tu protector hasta el día que muera", asegura ex de Marlene Favela Después de la confirmación de que la actriz había perdido el divorcio del australiano, George Seely escribió su mensaje más largo y cariñoso hasta el momento a su hija Bella a quien volvió a seguir en las redes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana la actriz Marlene Favela, con un aplomo y una elegancia dignas de admirarse, quiso compartir con sus seguidores el estado actual de su relación con George Seely para que cesaran las especulaciones en torno a su matrimonio. Después de confirmar que efectivamente se estaba divorciando del papá de su hija, añadió: "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo", aseguró visiblemente emocionada. Image zoom Cortesía de Marlene Favela Al papá de Bella le han llovido las críticas de los fans de la actriz acusándole de haber abandonado a su esposa y su bebé, pero sólo ellos saben las circunstancias que les llevaron a tomar esta decisión. Image zoom Escueto en sus palabras en sus últimas apariciones en las redes, el papá de Bella sorprendió ahora con un conmovedor mensaje en las redes de su hijita, a quien por cierto volvió a seguir en instagram. Bajo esta tierna foto de la bebita, que no ha cumplido ni un año y ya es una influencer en toda regla, George Seely escribió: “Aunque no pueda verte todos los días, estás siempre y para siempre en mi corazón. Seré tu papá y tu protector hasta el día que muera”, dijo a modo de compromiso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien ya vivió al parecer el duelo de su separación, tuvo un precioso gesto en su discurso al poner a su hija por delante de cualquier problema entre su papá y ella: "Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión", dijo rotunda.

