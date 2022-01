¡Sebastián Rulli muestra rostro de su hijo Santiago por primera vez! Santiago, el hijo del actor y Cecilia Galliano cumplió 12 años y su protector papá no pudo resistirse a la tentación de mostrar orgulloso una imagen junto a él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Se parecen? ¡Sebastián Rulli publicó por primera vez una foto junto a su único hijo, Santiago Rulli Galliano, con ocasión de su decimosegundo cumpleaños! El actor, quien mantiene una relación estable desde hace años junto a Angelique Boyer, se convirtió en papá hace ahora doce años el 15 de enero de 2010, tras dar a luz su exmujer, la actriz argentina Cecilia Galliano. "¡Feliz cumpleaños, hijo mío!", escribió bajo el simpático retrato de padre e hijo compartido en su cuenta de Instagram. "Santi… Llegaste a mi vida hace 12 años para llenarme de amor y demostrarme que mi corazón es capaz de amar sin límites", reflexionó con el corazón en la mano. "¡Me hace muy feliz verte crecer! Deseo que nunca te rindas y que todo lo que sueñes se haga realidad. Hemos vivido tantos momentos hermosos que llevo grabados en mi mente y corazón… Por que sigamos creciendo y disfrutando de este viaje juntos. ¡Te amo, principito!" Además confesó que el motivo de su tardanza en compartir una foto de su hijo: "Saben que nunca muestro su rostro porque considero que él tiene derecho al anonimato, pero ha crecido tanto últimamente (está por alcanzar el 1,80 mts) y está irreconocible al día de hoy", reveló. "Por eso les comparto esta fotografía personal". En la imagen, un pequeño Santi disfrutaba compartiendo idéntica expresión a la de su papá, a caballito sobre sus hombros. Sebastián Rulli hijo Santiago Credit: IG Sebastián Rulli SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También su mamá quiso felicitar a Santiago y lo hizo desde sus historias, compartiendo una foto de la celebración de su cumpleaños, rodeado de niños de su edad alrededor del pastel, con la luz de las bengalas ocultando en parte su rostro, aunque puede observarse con claridad cuánto ha crecido. Hijo Sebastián Rulli Santiago Credit: IG Cecilia Galliano "Te amo hijo, ¡ya vamos por doce años juntos! Siempre riéndonos y juntos", escribió Galliano sobre la foto.

