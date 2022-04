Se revelan detalles del próximo nacimiento del bebé de Eva Luna y Camilo Eva Luna y Camilo están a solo unos días de convertirse el padres por primera vez ¿ya están listos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A solo unos días de que Eva Luna y Camilo debuten como padres, la familia está emocionada por la próxima llegada del bebé y ahora se dan a conocer algunos de los preparativos que la pareja ha llevado a cabo para recibir a la nena o nene que llevará por nombre Índigo. "Estamos todos con los pelos de punta, esperando la llegada. Va a ser mi quinto nieto o nieta y estoy muy feliz. Mi esposa [Marlene] está con Eva preparando todo, la panza se Eva Luna es una panza entera, gigante, hermosa y maravillosa", mencionó Ricardo Montaner, padre de Eva Luna, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa a través de una partera. Como nací yo, hace sesenta y pico [años]. Va a nacer de forma muy natural. Probablemente en agua, lo van a decidir en el momento". El cantante también reveló cuándo es la fecha en la podría ocurrir el alumbramiento y lo que significa para él este nuevo nieto. Debido a que sus hijos mayores, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, producto de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz, lo hicieron abuelo hace tiempo. "No saben la algarabía familiar que tenemos ahorita", confesó. Evaluna Montar y Camilo Echeverry Evaluna Montar y Camilo Echeverry | Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es el bebé de mi hija. De mis hijos mayores tengo cuatro nietos, pero cuando la nena queda embarazada, es mi hijita, es una emoción muy especial", agregó. "Creo que la próxima semana va a nacer. Espero que sea cuando hayan llegado [mis otros hijos] Mau y Ricky que están en España y están viajando para acá el fin de semana para estar todos juntos esperando la llegada de Índigo". Ricardo Montaner considera que "Índigo pega para niña y para niño. Es el nombre que escogieron los papás y a mí me parece hermosísimo"; además, aún no nace y ya tiene su primer aporte. "Marlenes acaba de crear una línea de ropa para bebés, inspirada en Índigo. Está muy entusiasmada y, obviamente, Eva Luna", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revelan detalles del próximo nacimiento del bebé de Eva Luna y Camilo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.