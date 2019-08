Por fin se desvela el secreto mejor guardado de Un Nuevo Día. ¡El chef James será papá! Después de dejarnos con la incógnita, el programa Un Nuevo Día da a conocer que el chef venezolano y su esposa Russel Conde esperan su primer bebé. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message ¡Confirmado! El Chef James y su esposa Russel Conde esperan su primer hijo. Con alegría y alboroto, así lo ha anunciado su segunda casa, el plató de Un Nuevo Día, en pleno directo y a través de sus redes. Las chicas del programa Rashel Díaz, Adamari López y Stephanie se lo comían a besos nada más comenzar el programa. James se dejó hacer y no pudo ocultar su estado de absoluta felicidad con la buena nueva. Por fin se acabó la incógnita. El venezolano recibió sus primeros regalos rodeado de sus colegas, entre ellos una divertida caricatura de él embarazado y una camiseta de fútbol en miniatura de su equipo del alma, la Vinotinto de su amado país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia llega días después de que el chef más querido de la televisión diera el ‘Sí, acepto’ por tercera vez a su mujer en una boda de ensueño en las playas de la Riviera Maya. Lugar hasta donde se desplazaron Rashel y Adamari para disfrutar de uno de los días más felices de su amigo y compañero. La pregunta ahora es: ¿qué trae la cigüeña, varón o hembrita? A eso sí que no respondió, tan sólo dijo de forma traviesa que lo diría “más adelante”. Desde People en Español le mandamos felicitaciones a los futuros papás por esta gran bendición. Advertisement EDIT POST

