Scarlet Ortiz y Yul Bürkle presumen el talento artístico de su hija A sus 12 años, la hija de Scarlet Ortiz y Yul Bürkle ha expuesto por primera vez su arte en una exposición en Miami. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz y su esposo Yul Bürkle | Credit: Mezcalent Scarlet Ortiz, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Secreto de amor y Alma indomable, y su esposo, el actor venezolano Yul Bürkle, conforman una de las parejas más sólidas dentro del medio artístico tras más de 20 años juntos. Su historia de amor se vio fortalecida en 2010 con el nacimiento del fruto de su amor, su hija Bárbara Briana, quien hoy está convertida en una hermosa niña de 12 años que no deja de dar alegrías a sus famosos papás. Aunque por el momento no parece que vaya a decantarse por la actuación, la primogénita de Scarlet y Yul también tiene su lado artístico, en su caso enfocado hacia la pintura. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz, Yul Bürkle y su hija Bárbara | Credit: Instagram Scarlet Ortiz La niña, quien cuenta con más de 100 mil seguidores en la red social Instagram, expuso por primera vez su arte el pasado fin de semana en una exposición en Miami. Scarlet Scarlet Ortiz, Yul Bürkle y su hija Bárbara | Credit: Instagram Scarlet Ortiz Un acontecimiento que no pudo llenar más de felicidad y orgullo a los actores, quienes no tardaron en compartir a través de las redes sociales este importante logro de su hija. "Bárbara tuvo su primera exposición de arte. Le gusta muchísimo dibujar y como padres estamos muy orgullosos y agradecidos de este hermoso talento. La amo y estamos inflados de felicidad por ella. Verla reír y orgullosa de ella misma no tiene precio", compartió Scarlet desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener más de 2 millones de seguidores. El papá de la joven artista tampoco se quedó atrás. "Orgulloso de ti hija, primera exposición", escribió el actor. ¡Muchas felicidades Bárbara!

