Satcha Pretto cuenta por primera vez la enfermedad que padeció su hijo y la angustia que sintió como madre La periodista hondureña contó la experiencia más dura de su vida al descubrir que su hijo estaba enfermo. Así sobrellevaron su dolencia y este es el estado actual del pequeño. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabemos mucho de ella. Pero no todo. Su sonrisa dulce y su manera de contar las cosas en televisión son dos de los muchos motivos por los que la gente la admira. Lo que pocos se imaginaban es que detrás de ese precioso rostro que nos regala cada día, Satcha Pretto también esconde sufrimiento, como cualquier persona. En un nuevo segmento del programa Despierta América llamado ¿Quiénes somos? sus presentadores y colaboradores se irán desnudando para el público en un intenso viaje por sus vidas. Esta vez era el turno de Satcha, quien nos sorprendió a todos contando por primera vez la enfermedad que había sufrido su hijo Bruce. "Nunca antes lo había contado porque siento que la gente puede criticar o puede señalarlo a uno como padre", confiesa en esta entrevista a su compañero Alan Tacher. El pequeño Bruce se contagio de E. coli, una bacteria que se instala en los intestinos y que proviene del agua o alimentos contaminados. Suele producirse después de viajes y en el caso de la presentadora de 39 años, ocurría después de una visita con su marido Aaron Butler y su hijo a Barcelona, donde recordaron su romántica y secreta boda de la que también habla en esta conmovedora charla. "Cuando nos íbamos de España, en el momento en el que el taxi se para frente al aeropuerto, yo cargo a Bruce y Bruce se vomita, pero en una cantidad exorbitante", explica entre lágrimas. "Llegamos, venimos en el avión y él se iba poniendo peor, fue un cuadro súper difícil", recuerda angustiada. Image zoom Instagram/ Satcha Pretto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de ese momento comenzaron las visitas al médico y los análisis a diario para combatir esta enfermedad. Una condición que si no es bien curada puede traer graves consecuencias, especialmente a tan temprana edad, pues Bruce apenas tenía un añito y medio de vida. Ahora que todo ha pasado y que la recuperación ha sido impresionante, considera necesario compartir esta experiencia por si puede servir de ayuda a alguien. "Ahora sí lo cuento porque después de eso y me lo dijo el propio doctor es como que Bruce resurgió más fuerte que nunca", expresa conmovida la también feliz mamá de Alana. El pequeño, ahora de cinco añitos, se encuentra mejor que nunca y sin rastro de la famosa bacteria. Un testimonio emotivo y valiente por el que le agradecemos a nuestra compañera. La entrevista fue todo un descubrimiento de la comunicadora que además compartió facetas de su vida que no sabíamos, como su boda secreta o el dolor de la separación de su mamá tras su llegada a Estados Unidos. Una conversación digna de ser vista. ¡Gracias Satcha!

