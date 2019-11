¡Sandra Echeverria y su bebé cantando juntos! Te vas a derretir Sentados al piano, en el video podemos ver el increíble talento como cantante de la actriz y el amor con que su hijo le mira. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante y actriz Sandra Echeverría subió a las redes hoy domingo un enternecedor video cantándole a su bebé que te queremos compartir aquí… ¡Nos derretimos de amor viendo las caritas del pequeño mientras escucha a su mamá cantar! En el video puede apreciarse a Andrés , hijo de la bellísima mexicana y su esposo Leo de Lozanne, sentado en las rodillas de su famosa mamá mientras que la polifacética usurpadora toca el piano y entona con su fantástica voz el famoso tema de Someone Like You de Adele. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la primera parte Andrés imita a su mamá con mucha simpatía y trata de seguirle cantando pero, conforme la melodía va avanzando, vas notando cómo la sensibilidad de este pequeño, hijo de dos grandes artistas, va sintiendo la música y termina acurrucado en la carita de Sandra mientras observa embelesado en la segunda parte. Aquí puedes verlo: Después de volver a arrasar este año en televisión con su doble papel en La Usurpadora, la actriz está grabando estos días una película con el actor Mauricio Ochmann y sus fans no pueden estar más felices con la noticia. La verdad es que Sandra Echeverria nunca pasa de moda y triunfa en todo lo que se propone. La actriz, que ha llegado incluso a participar en varias cintas de Hollywood, nunca descansa y alterna su carrera actoral con la de la música. Esta última, la música, fue en realidad su primer amor al comenzar su carrera artística y nunca la ha dejado completamente de lado. De hecho, la guapísima artista está dejando boquiabiertos a los espectadores en un tour de conciertos que acaba de comenzar en California bajo su nueva discográfica Industria Records. Acompañada de mariachi y con un chorro de voz tremendo, que nadie alcanza a entender dónde lo esconde dentro de ese cuerpecito tan pequeño y femenino, Sandra nos deleita de vez en cuando en su instagram con clips de sus presentaciones en Estados Unidos, a las que asiste para interpretar canciones de su último álbum de rancheras, “Instinto”. Su tema Instinto Animal cuenta ya con más de dos millones de reproducciones en youtube. Más polifacética, imposible. Advertisement EDIT POST

