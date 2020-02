El hijo de Sandra Echeverría debuta en la pantalla grande Sandra Echeverría contó que su hijo Andrés ya tuvo su primer cameo en la pantalla grande. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sandra Echeverría contó que su hijo Andrés ya tuvo su primer cameo en la pantalla grande, pues el pequeño de 4 años aparece en una de las escenas de la cinta Loco por ti, que protagoniza la orgullosa mamá al lado de Jaime Camil. “Sale, un pedacito así [muy poco], pero hace su cameo”, dijo la actriz a MezcalTV. La actriz celebró en la premiere previa al estreno de la cinta, que combinó talento mexicano y estadounidense. “Es mi lanzamiento más grande en cine, así que súper emocionada. Nunca me había tocado hacer una película en inglés y español, con talento americano, mexicano y creo que después de La usurpadora, que fue un gran drama, está padrísimo hacer algo súper familiar, comedia romántica”, contó. “Para mí es un respiro el hacer también comedia, no me gusta encasillarme en géneros, así que poder hacer una comedia como ésta, pues me hace muy feliz”, agregó. Image zoom Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en la premiere de Las píldoras de mi novio. Para la esposa de Leonardo de Lozanne, el mayor reto que enfrentó durante el rodaje fue el aguantar la risa. “Jaime [Camil] siempre tiene mucha energía, siempre es muy simpático en el set, nos hace reír mucho, entonces lo complicado es mantenerse serio a la hora de las escenas y no caer en los chistes”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Sandra Echeverría y Jaime Camil Por ahora no hay planes de tener otro bebé. “No por el momento no, ahorita estamos bien así”. Advertisement

