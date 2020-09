Salma Hayek celebra los 13 años de su hija con una foto del recuerdo suya en topless La tierna Valentina Paloma Pinault es considerada como una de las niñas más ricas del mundo ¡y por fin ha llegado a la adolescencia! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece mentira pero fue justo hace 13 años que Salma Hayek viviera uno de los días más felices de su vida: el convertirse en madre por primera vez. Su adorada Valentina Paloma Pinault -considerada una de las niñas más ricas del mundo- llegó a este mundo un 21 de septiembre de 2007 para completar las felicidad de sus papis, la actriz mexicana de 54 años y el multimillonario francés François-Henri Pinault, de 58. Lógicamente, la chaparrita no pudo contener su emoción ante tan importante fecha, pues su princesita pasa de niña a adolescente y comienza un periodo crucial en su vida. Por ello, Salma colgó en sus redes una linda foto donde aparece con el torso completamente desnudo mostrando su enorme pancita de embarazo."Mañana esta pequeña bebé que se formó dentro de mi vientre finalmente se convierte en adolescente. Crece tan rápido...", exclamó la veracruzana con su post publicado este domingo. Ya este lunes, es decir, en plena celebración cumpleañera, Hayek colgó otra foto del recuerdo, esta vez con su hija en brazos y diciendo: "Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tú eres mi más grande maestra, mi más grande alegría y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "No recuerdo bien quién era antes. Parte de mi siente que todo es tan nuevo y extraño el tener un bebé y parte de mi siente que he conocido su carita desde siempre", exclamó en 2008 la flamante mamá a la revista Glamour para explicar sus emociones tras el parto. "Quien sea madre sabe lo complejo que resulta relajarse ¡porque hay tanto de qué preocuparse!. Solo me siento afortunada en ser una mamá, me hace sentirme emocionada de lo que depara el resto de mi vida". ¡Felicidades a la princesita!

