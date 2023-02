¿Nodal y Cazzu esperan a su primer bebé? Tras su participación en Premio lo nuestro, rumores circularon sobre un posible embarazo de la pareja, ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nodal y Cazzu en Premio Lo Nuestro Nodal y Cazzu en Premio Lo Nuestro | Credit: Manny Hernandez/Wireimage Al igual que Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, Christian Nodal y su novia Cazzu fueron la sensación durante la entrega número 35 de Premio lo nuestro en Miami. Vestidos completamente de negro, los cantantes desfilaron por la alfombra magenta, en donde presumieron de su amor frente a todos los medios de comunicación, tanto, que la rapera hasta le dio un beso de lengüita a su amado. "Ellos están bien", dijo una fuente cercana a la pareja. Tan bien ¿que ya hay un embarazo a la vista? Tras los videos y fotos en donde se ve a Nodal a espaldas de su pareja, numerosos cibernautas aseguraron que Cazzu está embarazada y Nodal intentó cubrir su vientre. "¿Será que Cazzu está embarazada? Ya que le pone mucho la mano en el vientre", escribió una usuaria. "Cómo él se apura y preocupa por su pancita, por eso digo que hay bebé", aseguró otra. People en Español contactó a la publicista de Nodal, y aseguró que la pareja no está esperando bebé, y que por el momento llevan una relación sentimental bastante estable. Cazzu y Nodal Cazzu y Nodal en Premio Lo Nuestro | Credit: Manny Hernandez/Wireimage De hecho, hace unos días, el cantante compartió el escenario al lado de su colega Alejandro Sanz. La novia del representante de regional mexicano lo acompañó desde backstage y en los primeros asientos, donde estuvo departiendo, nada más y nada menos que con de su suegra Cristy Nodal. Fue, justamente, la madre del intérprete del tema "De los besos que te di" quien compartió diversos videos, en las historias de su cuenta de Instagram, donde se aprecia que la señora lleva muy buena relación con su nuera; incluso, se les ve bailando y celebrando juntas el éxito que tuvo el también compositor mexicano.

