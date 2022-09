La hija de Rosie Rivera se pone relleno en los labios ¡y su mamá publica un video mostrando el proceso! "El apoyo como madre es lo más importante", exclamó la orgullosa madre al mostrar la imágenes que han encendido la controversia entre los fans. "No hagas caso a las críticas", afirman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kassey Rivera hija de Rosie Rivera Credit: FB/Rosie Rivera Rosie Rivera, hermana de la fallecida Diva de la Banda Jenni Rivera, causó revuelo a finales del 2021 para anunciar sus planes de abandonar a su familia y alejarse de lo ella describió en su momento como "ambiente tóxico". Pero de quienes no se despega ni piensa descuidar de ninguna manera es de sus hijos, Kassandra "Kassey" Rivera, Elías Melek Flores y la pequeñita Samantha Chay Flores. Así lo demostró al publicar un video mostrando el relleno de labios de su hija mayor y demostrar su apoyo a las decisiones que está tomando en la etapa tan crucial de la vida como es la adolescencia. "El apoyo como madre es lo más importante, es por eso que hoy acompaño a mi hija Kassey a ponerse relleno en los labios", exclamó la autora y motivadora al publicar el detallado video donde se observa a la menor de edad sentada en la silla de la clínica estética Ecológica Medical Spa, en Montebello, California. En el clip se observa el momento donde la chica se alista para recibir la inyección y la aguja se acerca peligrosamente a sus labios. Lógicamente el post no ha dejado a nadie indiferente y en comentarios los fans "Creo que en vez de apoyarla deberías aumentarle su autoestima ya que tu niña se ve muy bien", exclamó un usuario de Facebook como reacción al video. "Es bueno apoyar a los hijos pero intenta inyectarle mejor autoestima y estudio no ser plástica artificial". Obviamente muchos aplaudieron el gesto de Rosie y le instaron a no hacer caso "a las críticas". Madre e hija suelen aparecen en redes mostrando su complicidad. Los fans han llegado a exclamar que parecen "hermanas" por su juvenil look. "Eres la luz de mi vida, tú eres el mejor ejemplo de una mujer puedes sacar fuerza de los problemas, has sonreído en tiempos de angustia y crecido más fuerte por medio de Dios", exclamó su hija cuando colgó esta foto en redes al lado de su "mejor amiga" hace un par de meses. "Te amo mamá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kassey Rivera hija de Rosie Rivera Credit: IG/Kassey_Rivera

