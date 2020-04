Hija menor de Rosie Rivera sorprende con su angelical voz La niña grabó durante la cuarentena una canción junto con su padre Abel que la hermana de la fallecida Jenni Rivera ha compartido en sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena obligatoria que ha impuesto en la mayoría de los hogares la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 puede ser un tiempo muy valioso para crecer como familia. Al menos eso es lo que considera Rosie Rivera, la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera. La empresaria y su esposo Abel están aprovechando este confinamiento para descubrir y explorar los talentos de sus tres hijos: Kassey, Sammy y Elías. “Abel tuvo la gran idea de grabar a Sammy y también a Elías y vamos a grabar a Kassandra. En este tiempo no queremos que solamente estén en su tablet o en su teléfono sino que los tenemos creando canciones, poemas […]”, explicó Rosie en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales. Precisamente, en ese vídeo se puede escuchar parte de la canción que grabó su hija Sammy, quien con su angelical voz ha conquistado a todos sus seguidores. “Tiene una voz hermosa, igual que la de su tía y la de su mami” o “que voz tan angelical y que bien suenan sus notas”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de explorar la parte artística, Rosie y Abel están llevando a cabo otras actividades con sus hijos con el objetivo de entretenerlos y de paso fortalecer sus lazos como familia. “También cocinamos juntos. En este tiempo Sammy, Elías y Kassandra están aprendiendo a cocinar”, compartió. “En este tiempo nosotros somos los maestros y bueno no sé qué tan bueno seremos pero por lo menos estamos creciendo como familia”, reconoció Rosie. Advertisement

