Roselyn Sánchez sorprende al mostrarse públicamente con su hija ¡mira lo grande qué está! Tras ser reservada con su vida privada, Roselyn Sánchez presumió momento junto a su hija que ha ocasionado furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roselyn Sánchez Credit: Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images En 2012, Roselyn Sánchez debutó como madre con el nacimiento de su hija Sebella Rose, producto de la relación sentimental con Eric Winter. En 2017, trajo al mundo a su segundo bebé, a quien llamó Dylan Gabriel. La actriz ha sido discreta en lo que respecta a sus hijos y muy pocas veces los muestra en público. Ahora, se dejó ver su primogénita; la cual, ya es toda una adolescente. "¡¡¡Mi chica y yo!!! Te amo Sebella Rose", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter e Instagram. Acompañó el texto, en ambas redes sociales, con la misma imagen donde se ve a la famosa sentada junto a su hija, ambas con una tímida sonrisa. Esta publicación ocasionó el pronunciamiento de los internautas al ver como ha crecido que está su nena. "¡¡Se ve tan grande y bonita!! Creo que Sebi es un mini Eric pero es morena y Dylan es un mini tú pero en rubio"; "¡¡Se ve tan grande!! una foto tan hermosa de ustedes dos"; "¡No puedo creer que haya crecido tanto! Bella", y "¡Parece una adolescente! Nooooooooo. Tan bella, confiada y fuerte como mami", fueron algunos comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes llenaron de halagos tanto a la madre como a la hija. "Las dos son hermosas"; "¡¡¡Qué lindas!!! ¿Cómo se les ocurrió su nombre?"; "Que linda foto. Que Dios te siga dando sabiduria y amor para seguir encaminando a tus hijos en las cosas que son correctas. Que tengas un buen día con tu increíble hija", "Hermosas chicas", y "Creo que se parece mucho a ti", agregaron. Hace un par de días, Roselyn Sánchez dio a conocer una fotografía familiar y poco a poco está dejando ver los talentos de sus hijos.

