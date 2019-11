Así celebró Roselyn Sánchez el segundo cumpleaños de su hijo By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Roselyn Sánchez La temática de la la fiesta del pequeño Dylan fue el safari y los invitados hasta pudieron disfrutar de jugar con animales. Empezar galería ¡Feliz cumpleaños! Image zoom IG/Roselyn Sánchez Roselyn Sánchez junto a su hija Sebella Rose y su esposo Eric Winter le celebraron el cumpleaños al pequeño Dylan. Advertisement Advertisement El cumpleañero Image zoom IG/Roselyn Sánchez Dylan cumplió 2 años y estaba rodeado de sus seres queridos. El tema Image zoom IG/Roselyn Sánchez La temeatica de la fiesta fue el safari. Advertisement Los animales Image zoom El cumpleañero y sus amigos pudieron interactuar con algunos animales de granja. Más diversión Image zoom Los niños también pudieron disfrutar de un hoyo de pelota. Los alimentos Image zoom Muy elegantes y deliciosos se ven esos sandwiches. Advertisement Advertisement Advertisement El cake Image zoom Precioso, y suponemos que delicioso, se veía el cake. Los recuerdos Image zoom Los invitados también pudieron irse con regalos de la fiesta. Tremenda fiesta Image zoom Roselyn Sánchez se veía muy contenta con la fiesta que le organizaron a Dylan. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Felicidades! Image zoom "Feliz Cumpleaños para nuestro amado Dylan Gabriel. Que día maravilloso acompañados de familia y amigos #dyliboo la pasó de show", dijo la actriz en las redes. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Así celebró Roselyn Sánchez el segundo cumpleaños de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.