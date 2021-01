Close

Romeo Santos, feliz con la llegada de su tercer hijo pero de luto por una gran pérdida La vida le da ha dado una de cal y otra de arena al multipremiado cantante quien compartía este sentimiento agridulce en un mensaje conmovedor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La llegada del 2020 trae consigo para Romeo Santos una de las mejores noticias: convertirse en padre. El aclamado cantante compartía con sus seguidores la llegada de su tercer hijo. "Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. Número 3, bebé Solano", escribió junto a dos fotografías que muestran la pancita embarazada de su pareja y el piececito de un recién nacido. Desde lo más profundo de su corazón, desea un 2021 lleno de salud, positivismo y prosperidad. A pesar de esta buena nueva, reconoce haber vivido un año lleno de vicisitudes y pérdidas por las que está de luto. "Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como “Billy,” y mi hermano, el ingeniero Gerry", expresó con dolor. Este nuevo y hermoso bebé llega para curar esas heridas todavía abiertas y que solo la familia es capaz de cerrar. El intérprete de "Inmortal", muy cuidadoso con su vida privada, ha logrado formar un hogar, su bálsamo para todas las penas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romeo tiene dos hijos más, Alex Damián, de 19 años, que tuvo a una temprana edad; y Valentino, que llegó hace más de año y medio y que fue portada de su disco Utopía. Muchísimas felicidades al artista por este milagro de la vida que seguro le ayudará a cicatrizar sus heridas. ¡Enhorabuena!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Romeo Santos, feliz con la llegada de su tercer hijo pero de luto por una gran pérdida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.