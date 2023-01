¡Romeo presenta a su pareja y anuncia que espera a su cuarto hijo! A través de su nuevo video “Solo conmigo” el cantante dominicano Romeo Santos anuncia que está esperando a su cuarto hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romeo Santos nuevo video Romeo Santos estrena video Solo contigo | Credit: Vevo.com Primero fue Shakira, hoy es Romeo Santos quien ha causado revuelo con su nuevo video "Solo conmigo" que se desprende de su disco Fórmula Vol. 3. El cantante dio la primera probadita de su canción a través de su Instagram y se dejó ver en un video muy íntimo con una mujer, quien es su pareja en la vida real. Romeo Santos video Romeo Santos estrena video Solo contigo | Credit: Vevo.com A pesar de mantener su vida personal muy alejada de los reflectores y de dimes y diretes, con esta grabación -que cuenta con más de 20 millones de vistas- Romeo presenta a la madre de sus dos hijos menores, y no solo eso, el intérprete anuncia que están en la dulce espera de su tercer hijo. El niño o niña por venir será el cuarto hijo de El rey de la bachata, quien deja muy claro a través de esta canción de que mantiene una relación estable y llena de amor. ¡Muchas felicidades al rey!

