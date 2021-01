Close

¡Romeo Santos es papá por tercera ocasión! El cantante inicia el año contando sus bendiciones y da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. ¡Bienvenido bebé Solano! Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El bachatero Romeo Santos despidió el 2020 admitiendo que fue un año que lo obligó a reflexionar y a cuidar de su salud mental y física, debido a los estragos sufridos por la COVID-19. “Este año [2020] ha sido extraño. Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Romeo Santos | Credit: Romeo Santos Instagram Romeo reveló que perdió a varias personas queridas durante el año, incluyendo a su estilista Laurean Ossorio, y al músico José Antonio Jáquez, entre otros. Y aunque aún les guarda luto, desea dejar las tragedias en el pasado para iniciar un nuevo año festejando una gran bendición en su vida. El usualmente privado intérprete dio a conocer que se convirtió en padre por tercera ocasión. “Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y aprecian”, publicó junto a una fotografía al lado de su pareja embarazada. En una segunda foto, Romeo presumió el piececito del pequeño “Bebé Solano” — como lo presentó en sus redes sociales— aparentemente aún desde la cama de un hospital. Image zoom Romeo Santos | Credit: Romeo Santos/Instagram Romeo ha mantenido a sus hijos lejos de los reflectores, compartiendo su identidad en contadas ocasiones. Este nuevo miembro de la familia viene a unirse a los varones de la casa para ser protegido por Alex Damián, su hermano mayor de 19 años, a quien el cantante procreó junto a su novia de adolescencia, cuando tenía apenas 17. En marzo del año pasado, el bachatero reveló que se había convertido en padre de Valentino, a quien anunció con la portada de su disco “Utopía”. Romeo ha confesado en ocasiones anteriores, que no es un padre tradicional y que busca inspirar la confianza de sus hijos, aunque manteniendo el respeto como figura paterna. ¡Enhorabuena!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Romeo Santos es papá por tercera ocasión!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.