Romeo presenta a su cuarto hijo Milano ¡Happy Valentines romeistas! Primero, presentó a su pareja y madre de sus tres hijos, hoy Romeo Santos anuncia gira de la mano de su recién nacido. ¡El video aquí¡ Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romeo Santos está de vuelta para conquistar a toda su fanaticada y por primera vez en su carrera, el artista se hace acompañar de su familia en su nueva aventura musical. Primero, fue a través de su video "Solo conmigo" que el cantante rompió su hermetismo y presentó a la madre de sus tres hijos, a la par de que anunció que esperaba con ella a su cuarto hijo. Milano hijo Romeo Milano hijo Romeo | Credit: Instagram Romeo Santos Hoy, el rey de la bachata anuncia que Milano llegó a este mundo y junto al pequeño dio a conocer a todos sus romeistas las fechas de su gira por todo Estados Unidos. Santos inició su gira Fórmula Vol.3. en el piso de Lima, Perú en donde el artista deleitó a su fanaticada con nueva música y canciones de antaño que lo catapultaron como el rey de la bachata. "[Romeo] está feliz de iniciar su gira la cual ha sido un éxito desde que comenzó su venta en Perú, Chile, Argentina, Ecuador y otras ciudades de Latinomérica", dijo en exclusiva a People en español una fuente cercana al cantante. "Su colaboración con Karol G es tendencia". Y lo que es tendencia también sin duda, es la peculiar forma de viajar que tiene don Romeo. "Llegó a Perú en su jet privado con todo su staff", dijo la fuente.

