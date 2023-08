Robin Arzón celebra el nacimiento de su segundo hijo y lanza línea de juguetes Bebé Fuerte Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Robin Arzón Credit: Brian King Robin Arzón lanza nueva línea de juguetes Bebé Fuerte. La estrella del fitness, de raíces cubano-puertorriqueñas, recién se convirtió en mamá por segunda vez con el nacimiento de su bebé Atlas. "Este no podría ser un momento más especial para nuestra familia ya que estaremos gozando esas primeras etapas con nuestro recién nacido Atlas", dijo la VP de Programación de Fitness e Instructora Principal en Peloton. Empezar galería Su inspiración Robin Arzón Credit: Brian King Su primogénita Athena, de dos años, fue su musa. "Ver a mi hija, Athena, utilizar el movimiento como juego, inspiró la visión detrás de Bebé Fuerte", dijo Arzón. "Estoy emocionada de dar vida a esta colección con juguetes divertidos y vibrantes, e inspirar a las familias a mantenerse activas juntas mientras disfrutan los primeros logros de sus bebés". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sí se puede Robin Arzón Credit: Brian King La nueva línea de juguetes Bebé Fuerte de TOMY International, fue creada y diseñada por Arzón. "Estamos muy contentos de haber colaborado con Robin en esta colección que no sólo motiva a los padres a mantenerse activos junto a sus pequeños, sino que también celebra el crecimiento de nuestros consumidores hispanos", afirmó Julie Gwaltney, Directora Senior de TOMY International. "Con colores y diseños hermosos, y mensajes motivadores como 'Sí Se Puede' y 'Vamos A Movernos' en toda la línea, esta colección inclusiva es una valiosa adición al mundo de los juguetes infantiles. Trabajar junto a Robin en este proyecto ha sido una iniciativa fascinante para nosotros". 2 de 7 Ver Todo Diversión bilingüe Robin Arzón Credit: Brian King La línea está disponible en Walmart y tiendas de juguetes independientes en Estados Unidos. Bebé Fuerte incluye siete productos con colores frescos y vibrantes, que incluyen palabras y frases en español. "Bebé Fuerte está inspirado en nuestros pequeños fuertes que siempre están activos. Realmente creo que el movimiento es sanador y medicinal, una herramienta para desbloquear nuestra fuerza interna" dice Arzón. "Quería crear una línea de juguetes que celebrara el movimiento, que estuviera inspirada en el fitness. Además, como orgullosa latina, quise incorporar el idioma español y la vibrante dinámica con la que crecí, ya que creo que eso debe estar presente en el juego." 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su misión Robin Arzón Bebé Fuerte Credit: Cortesía Arzón, quien vive en Nueva York, trabajó como abogada corporativa antes de encontrar su pasión en el mundo del fitness, la salud y el bienestar, brillando también como autora y empresaria. De padre puertorriqueño y madre cubana, esta nueva línea de juguetes muestra su orgullo hispano, y su misión de promover la unión familiar a través del juego y el ejercicio. "El mensaje general que estamos compartiendo con Bebé Fuerte es que el poder viene desde adentro, y el tiempo de juego es un asunto familiar", dice Arzón. "El movimiento es un asunto familiar, y ¿por qué no incluir algunos objetos como pesas rusas, mancuernas y divertidos mantras que los adultos en nuestras vidas usan y convertirlo en algo con lo que nuestros pequeños también puedan jugar y disfrutar?" 4 de 7 Ver Todo En familia Robin Arzón Credit: Brian King Arzón —aquí junto a su esposo Drew Butler y su hija Athena— es la autora de los libros bestsellers Shut Up and Run y Strong Mama. "Desde hace mucho tiempo he apoyado a los cuidadores que dan prioridad a sus rutinas de ejercicio, y Bebé Fuerte es una extensión divertida de esto, la cual va de acuerdo a la edad y especialmente diseñada para los niños, así los adultos pueden compartir en familia mediante el juego y que vean cómo sus hijos se sienten atraídos por el movimiento, ya que son pequeños atletas innatos", añade la empresaria y experta en fitness. 5 de 7 Ver Todo Mamá estrella La orgullosa mamá compartió una foto en bikini disfrutando la playa con su bebé. "Ver la vida a través de los ojos de un niño es mágico", expresó en Instagram. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Divino tesoro Arzón compartió con PEOPLE las primeras fotos de su bebé Atlas. "Nuestra familia se siente completa", dijo a PEOPLE. "Me maravillo con Athena y Atlas ahora que soy mamá de dos. Aunque hay un caos natural, me siento profundamente anclada en este nuevo capítulo de mi vida". Aunque hay noches largas y desveladas, está fascinada con su recién nacido. "Atlas exude tanta fuerza y calma. Estoy enamorada", añadió. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

