Rob Kardashian derrite las redes con una foto que publicó de su hija Dream ¿se parece a él o a su mamá?

Hace solo un par de semanas que Dream Kardashian sacudió las redes con las increíbles fotos de su segundo cumpleaños. Las instantáneas y videos causaron sensación especialmente porque en una de ellas aparecía una horrible cucaracha que al parecer se coló al pastel.

Drama aparte, la hijita de Rob Kardashian es ya toda una damita con preciosos cabellos rizados y como demuestra la foto que compartió su hermitaño padre, cada día se parece más a él. Al menos eso es lo que muchos comentaron en redes al reaccionar a la foto que apareció en la cuenta oficial de Twitter de Rob.

‘Mi bebé” es todo lo que dice su mensaje donde Dream aparece muy sonriente mirando hacia su lado izquierdo, con un lindo gorrito de lana color rojo y una sudadera color de rosa.

“Se ve igualita a tiiii OMG hermosa”, dijo un usuario de Twitter “es tu gemela”. “Se ve igualita a Rob”, aseguró uno más. “Es preciosa. Ojalá regreses pronto a KUWTK Rob ¡te extrañamos!”, agregó un tercero.

Kardashian, de 34 años, ha permanecido fuera de los reflectores prácticamente en todo lo que va del 2018 luego de su amargo pleito con Blac Chyna por la custodia de su hija y otros menesteres y que acabó en corte.

Desde entonces ha permanecido fuera de Keeping up with the Kardashians (E!) y sus apariciones en público o en redes son contadísimas.

Otra foto que compartió Rob a fines de noviembre:

Las fotos que comparte de Dream se han convertido en su forma de comunicarse con el público y siempre causan sensación.

Según el runrún Kardashian se alejó del ojo público para tratar de rehacer su vida, bajar de peso y dedicarse a su hija. Sin embargo dicha decisión también le habría acarreado problemas financieros al dejar de percibir ingresos por su participación en KUTWK.

En noviembre pasado Rob solicitó a un juez modificar el régimen de la pensión de su hija. Kardashian alega “que ya no puede pagar” los $20,000 que tiene que pasarle mensualmente a la madre de la niña y que su ex gana más dinero que él. Por eso ahora pide que sea ella quien le pague a él. Según sus abogados Rob podría recibir unos $2,864 de parte de Chyna, según confirma People.