Rihanna revela sus mayores antojos ahora que está embarazada Rihanna reveló cuáles son los antojos que ha tenido durante el embarazo, ¡y la verdad que se parecen a los de cualquiera de nosotras! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cualquier embarazada, Rihanna ha comenzado a adquirir gustos durante su primer embarazo. Ahora que se encuentra en el tercer trimestre a la espera del bebé que tendrá con A$AP Rocky, la cantante y empresaria reveló cuáles son los antojos que ha tenido durante este tiempo, ¡y la verdad que se parecen a los de cualquiera de nosotras! En entrevista con la periodista Chioma Nnadi para Vogue, Rihanna reveló que si bien normalmente no es muy dada al postre, durante su embarazo se ha sentido muy atraída por los sabores dulces. "Normalmente odio los postres, pero de repente te acercas a mí con una dona cubierta de chocolate, y tienes mi corazón para siempre", aseguró. Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante también ha desarrollado una gran afición por las mandarinas, ¡pero con sal! "Tiene que ser con sal y solo con sal, porque en Barbados llevamos nuestras frutas al mar y las remojamos", contó la futura madre de 34 años. Por lo demás, la intérprete de "Diamonds" ha tratado de vivir su embarazo de la manera más natural posible, incluso ha dicho que en ocasiones no se da cuenta del cambio en ella. "Por más que esté sucediendo, también es como si no estuviera sucediendo. Esperaba un cambio mágico, pero sigo siendo yo", dijo. Rihanna "Pero a veces paso frente a mi reflejo (en el espejo) y digo ¡Mi**da!", añadió. Durante el periodo de gestación, hemos visto a Rihanna luciendo unos atrevidos looks de embarazada, y rompiendo así con cualquier regla sobre los atuendos de las mujeres con panza. Aunque en ocasiones ha sido criticada, la famosa no ha dejado de verse espectacular y defender su estilo en este tiempo. Rihanna embarazada en ropa interior Credit: Edward Berthelot/Getty Images "Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé para mis adentros: De ninguna manera voy a ir de compras en un pasillo de maternidad. Lo siento, es demasiado divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión anterior, Rihanna habló sobre cómo la moda la ha ayudado a tener confianza en sí misma durante su embarazo. "Ahora estando embarazada hay días que te sientes como 'ugh solo quiero quedarme aquí tumbada en el sofá todo el día'. Pero cuando te pones un poco de maquillaje, un poco de pintalabios, te transformas", indicó.

