¡Rihanna muestra por primera vez la carita de su hijo! Este es el dulce video que la artista ha compartido de su chiquitín. ¡Míralo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Rihanna por fin ha mostrado la carita de su bebé. La artista de 34 años compartió la primera imagen oficial de su pequeño, que nació el pasado mes de mayo, fruto de su amor con A$AP Rocky. Lo ha hecho este sábado a través de un divertido video en TikTok, que después también ha publicado en su perfil de Instagram. En este dulce video, se puede ver al chiquitín sonriendo a su mamá, a quien se le escucha de fondo reírse con las caritas de su príncipe y preguntándole: "¿Estás intentando tomar el teléfono de mami?". Conforme el clip avanza, se ve al chiquitín mirando por la ventana del coche en el que viaja y también bostezando de sueño. "Pillado," escribió Rihanna en el video que publicó en esta red social y que es el primero que ha compartido desde el nacimiento de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La revista PEOPLE confirmó que la intérprete de "Diamonds" había dado a luz a su primer hijo en mayo. Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy privada con respecto a su pequeño hasta este sábado que decidieron compartir su carita con el mundo. Rihanna Rihanna muestra por primera vez la carita de su bebé | Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Un fuente cercana a la artista aseguró a nuestra revista hermana que tras dar a luz, Rihanna se encontraba feliz con su primogénito. "Están muy emocionados de ser papás. Rihanna es una madre maravillosa", dijo este allegado a la pareja. Su pequeño ha sido su principal trabajo y más importante proyecto en este 2022. Lo que de momento sigue siendo un misterio es el nombre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Rihanna muestra por primera vez la carita de su hijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.