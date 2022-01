¡Rihanna está embarazada! La cantante espera su primer hijo, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Look del día, Rihanna Credit: The Image Direct/The Grosby Group ¡Que preparen el biberón y los pañales! la cantante Rihanna está embarazada y espera su primer hijo del rapero A$AP Rocky. Así lo confirmó este lunes PEOPLE. En fotos que han estremecido la red se muestra a la cantante y empresaria nacida en Barbados, de 33 años, caminando de la mano de su amado por las calles nevadas de Nueva York mostrando su abultada pancita de embarazo que quedaba al descubierto aún a pesar de las gélidas temperaturas. Las instantáneas fueron tomadas en el barrio de Harlem, al norte de Manhattan y ahí se observa a la también actriz tomada de la mano de su amado y desparramando miel mientras lo mira fijamente a los ojos. En otras imágenes se observa al intérprete besando tiernamente la frente de su amada quien cubrió su pancita son cruces y cadenas doradas. La parejita fue flechada por Cupido en noviembre de 2020, según confirmó en aquel entonces una fuente a PEOPLE. La noticia surgió luego de que ella concluyera su romance de años con el multimillonario Hassan Jameel en enero de 2020. RIri y A$AP fueron amigos durante mucho tiempo antes de iniciar la relación. ASAP Rocky and Rihanna arrive at The Fashion Awards 2019 The Fashion Awards 2019 | Credit: Daniele Venturelli/WireImage A$AP y Rihanna causaron sensación durante la Gala del Met de mayo pasado, gracias a su ternura en la alfombra roja y sus estrafalarios atuendos, desde luego: ASAP Rocky and Rihanna 2021 Met Gala The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion | Credit: John Shearer/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me doy cuenta que la vida es corta", comentó hace años Rihanna a la revista British Vogue al reflexionar sobre la maternidad. Por su parte el rapero de 33 años contó a la revista GQ que formar una familia es su "destino". "Absolutamente", acotó. "Creo que yo sería un papá increíble, maravilloso en general. Yo tendría un niño muy cool, muy". ¡Felicidades a la parejita!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Rihanna está embarazada!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.