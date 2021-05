Ricky Martin y Jwan Yosef se convirtieron en papás El cantante Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef se convirtieron en padres de una hermosa bebé. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda alguna, el año que termina será inolvidable para el cantante Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef, ya que no podrían despedir el 2018 de una mejor forma que dando la bienvenida a su hija. Así lo anunció la pareja a través de sus populares redes sociales. Los orgullosos padres colgaron a través de Instagram la primera fotito de su nena y en cuestión de minutos la pequeña derritió las redes con su ternurita. “Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”, escribió Ricky junto a la fotografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tanto sus hermanos, como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”, añadió el astro boricua en el emotivo mensaje con que dio a conocer la noticia a sus millones de seguidores en el mundo.

