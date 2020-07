¡Sorpresa! Ricky Martin publica por primera vez foto de su familia al completo El astro boricua reunió a sus cuatro hijitos y a su marido, el artista plástico Jwan Yosef, para posar juntos por primera vez en una foto ¡que no te puedes perder! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco a poco la familia de Ricky Martin ha ido creciendo. Primero, el astro boricua recibió a sus adorados mellizos Matteo y Valentino, de 11 años. Luego vino su hija Lucía, nacida en diciembre del 2018, y el más chiquitín de todos: Renn, nacido en octubre pasado. Lógicamente, los fans de Ricky han recibido con emoción cada uno de los retratos que el astro boricua nos regala de sus nenes, pero no ha sido si no hasta ahora que el actor y cantante de 48 años, y su marido, el artista plástico Jwan Yosef, de 36, han compartido por primera vez un retrato de la familia al completo. ¡El resultado es una imagen que destila una ternura y un amor irresistibles! La instantánea apareció en las redes del boricua este miércoles y en ella vemos al artista cargando con uno de sus fornidos brazos al benjamín de la familia. La princesita del clan aparece en medio, en el regazo de Yosef, y flanqueándolos aparecen los mellizos, sumamente rubios y con el cabello muy bien arreglado, cosa que es ya un distintivo de los chicos. Una foto colgada recientemente por Jwan Yosef para presumir al integrante más joven de la familia, el adorable Renn. Martin, por su parte, ha compartido muchas fotos de sus mellizos, como esta en la que aparecen al lado de su abuelita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El retrato de Ricky con su pareja e hijos se desprende de una sesión fotográfica realizada por la familia para la revista Vogue Reino Unido. Dicha publicación es dirigida por Edward Enninful, que hace algunos meses estuvo en boca de todos al invitar a la mismísima Meghan Markle, duquesa de Sussex, como editora estrella. Según la entrada de Ricky Martin, en la nueva edición de la revista encontraremos más fotos de esta sesión con sus nenitos. ¡Pues a correr por ella!

