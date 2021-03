Close

Ricky Martin preocupado por la salud mental de sus hijos durante la pandemia El latino nominado a los premios Grammy por su álbum Pausa, concedió esta exclusiva para People en la que habló de cómo su marido y sus hijos estuvieron involucrados durante el aislamiento en su último trabajo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin reveló en una entrevista exclusiva con nuestra hermana anglosajona People, que durante la pandemia que nos invadió el año pasado por estas mismas fechas, se concentró en ser el mejor papá posible para sus cuatro hijos: los cuates Valentino y Matteo, Lucía y el benjamín, Renn. "Mi familia estaba genial y yo estuve muy pendiente de mis hijos todo el tiempo, quería asegurarme de que ellos no sintieran la ansiedad que estaba sintiendo yo, para ser honesto", confesó el puertorriqueño a sus 49 años, nominado para un Grammy por su álbum Pausa. "Estaban todos genial, la verdad". Al comienzo del aislamiento que se extendió alrededor del mundo por causa de la COVID-19, Ricky Martin aseguró que contó con el apoyo de su mamá, quien estaba de visita en L.A. y terminó quedándose a medida que se iba alargando la pandemia para ayudarle a cuidar de sus hijos con su esposo Jwan Yosef, los mayores de doce años, la niña de dos y el bebé de 17 meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los niños estaban como locos de alegría al estar con sus abuelos, por suerte mi mamá se quedó con nosotros los primeros cuatro meses de la pandemia. Cuando vino a visitarnos le dije: 'mamá, tú no te subes ahora a un avión para volver a casa. Lo siento pero te quedas con nosotros", relató. "Fue fabuloso que estuviera en casa. Mientras que el mundo se volvía loco, me decidí a terminar mi álbum y fue de enorme ayuda que ella estuviera ahí". También confesó que la realización de las fotos del álbum hoy nominado, terminó siendo una producción verdaderamente casera. ¡Su esposo tomó las imágenes y sus hijos les ayudaron a elegirlas!: "Ni podía contratar un fotógrafo, ni me planteaba ir a un estudio. Así que mi marido hizo las fotografías y mis hijos me ayudaron a elegir las mejores. Fueron brutalmente honestos acerca de cuáles les encantaron y cuáles odiaron…", añadió con mucha simpatía el feliz papá.

