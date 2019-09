Ricky Martin: ¡Nuevo bebé en camino! By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ricky Martin espera su cuarto hijo! Durante la celebración ayer de Human Rights Campaign y al aceptar su Premio Visibilidad, el nominado a los Emmy por su excelente interpretación en la serie The assessination of Gianni Versace, anunció visiblemente emocionado que la cigüeña vuelve a estar en camino con el que será el cuarto hijo del ídolo boricua de la música y su esposo, Jwan Yosef. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas fueron las tiernas palabras de Ricky Martin al aceptar su premio: “Muchísimas gracias a HRC por este premio, a mi familia quien está aquí… Jwan, mi esposo, te quiero; mis preciosos gemelos, Valentino y Matteo, que están aquí también, les quiero con todo mi corazón. Son mi fortaleza, mi inspiración, la motivación de cada día para seguir haciendo lo que hago, son unos chicos increíbles… Los amo. Lucía, mi bebita, no está aquí, se quedó en casa con la abuelita pero también es la luz de mi vida. De paso les tengo una noticia: ¡estamos esperando otro bebé! Me encantan las familias grandes…” exclamó ante la asombrada audiencia que recibió la exclusiva noticia con muchísima alegría. El premio con el que el artista fue honrado, HCR National Visibility Award, le fue entregado por su apasionado activismo y defensa de las personas LGBTQ en todo el mundo. Ricky Martin y Jwan Yosef, artista plástico sueco de origen sirio, se conocieron por instagram y comenzaron a salir en 2016. En 2018 el cantante anunció que se habían casado y en la actualidad residen en Los Ángeles, California, con sus tres hijos. De momento, no hay más detalles acerca de si el bebé sera niño o niña y la fecha prevista en la que llegará. Estamos deseando verle la carita al nuevo integrante de la familia. La primera instantánea de su pequeña Lucía derritió las redes y daría la vuelta al mundo. Advertisement EDIT POST

