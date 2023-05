Richard Camacho de CNCO confirma que espera su segundo hijo: "Dios me ha mandado una bendición" Exclusiva: El integrante de la popular Boy Band, que se encuentra embarcada en su tour de despedida Última cita habla sobre la feliz noticia a People En Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Richard Yashel Camacho Puello conocido artísticamente como Richard Camacho e integrante de la popular boy band CNCO espera su segundo hijo. Así lo confirmó el cantante nacido en el Bronx a People en Español a hablar en exclusiva sobre su Última Cita el tour de despedida en el que actualmente se encuentra embarcada la agrupación. "Dios me ha mandado una bendición", admitió el artista quien calladamente reveló las noticias del embarazo durante una entrevista en televisión, cosa que el grupo compartió este miércoles por medio de sus historias de Instagram asegurando que ellos mismos se habían enterado en ese momento y que habían reaccionado con sorpresa a las buenas nuevas. "Es mi segundo hijo", concedió Camacho quien no quiso revelar más detalles. A la pregunta de si el bebé nacerá estando él de gira con sus amigos y compañeros él simplemente confesó "No....lo sé". La adorable Aaliyah Sofía Camacho, hija del artista: Richard Camacho con su último look, firmando autógrafos para los seguidores de CNCO en Chile: A pesar de la poca información resulta muy probable que el retoño llegue a este mundo en medio de la gira que hasta la fecha tiene anunciados 35 conciertos en América Latina, Estados Unidos y Europa, más otras fechas que se siguen agregando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Falta también por confirmar dónde y cuándo ocurrirá el concierto final donde finalmente caiga el telón para CNCO. ¡Son demasiadas incógnitas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Richard Camacho de CNCO confirma que espera su segundo hijo: "Dios me ha mandado una bendición"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.