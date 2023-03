Ricardo Montaner carga contra Despierta América por difundir imágenes de su nieta Índigo. "¡No es ético!" Cuando el programa de Univision mostró imágenes y video de su nieta el cantante no se quedó de brazos cruzados y expresó su opinión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 9 de abril se cumplirá un año justamente desde que Evaluna Montaner y su esposa, Camilo Echeverry, anunciaran por redes el nacimiento de su hija Índigo. Desde entonces la pareja ha mantenido en el más absoluta intimidad los ires y venires de su hija única, ofreciendo muy pocos detalles de su desarrollo sin tampoco compartir muchas imágenes de la menor nacida en Miami, FL. Justamente por ese deseo de privacidad el cantautor Ricardo Montaner, abuelo de la criatura, ha descargado sus sentimientos en la red como reacción a las imágenes que el programa Despierta America (Univision) ha hecho públicas mostrando parcialmente el rostro de la menor. El programa compartió un video mostrando a los jóvenes padres saliendo por las calles de Miami, Fl. En el clip se observa a la madre cargando a la menor en brazos y revelando parte de su rostro, especialmente su fisonomía y dejando al descubierto lo grande que está su hija. En otro segmento del clip se observa a Montaner cargando a la nena y protegiendo su rostro con una mano. "¡[Eso] no es ético ..! Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si?", exclamó el cantante al reaccionar al post con el que Despierta America compartió en sus redes dicho segmento. "Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo publico, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible", exclamó. Comentario de Ricardo Montaner Credit: IG/Despierta America De Índigo Echeverry se conocen poquísimas imágenes, una de ellas apareció en las redes de su abuela, Marlene Rodríguez M. Montaner: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las palabras del cantautor nacido en Argentina no extrañan, pues desde el primer momento en que nació su nieta él ha mostrado lo protector y apegado que es de la menor. "Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación, la extraño y apenas hace un rato que la dejé en su casa con sus padres", exclamó Montaner a los pocos días de nacida la niña cuando él tuvo que retomar sus labores profesionales y despegarse de su lado. "Volver es mi próxima meta en la vida…".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricardo Montaner carga contra Despierta América por difundir imágenes de su nieta Índigo. "¡No es ético!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.