El hijo de Residente sorprende con su talento para rapear ¡como su papá! Rimando palabras y con un adorable acento argentino, el pequeño dejó a todos boquiabiertos mientras improvisa en el micrófono. ¿Seguirá los pasos de su padre? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Milo, hijo del cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, dejó a todos boquiabiertos al revelar su talento para rapear como su papá. El adorable video fue compartido en la cuenta de Instagram del intérprete de “Antes que el mundo se acabe”, en el que dejó ver lo orgulloso que está de su primogénito, del que está alejado desde hace 8 meses por la pandemia del coronavirus. Image zoom Instagram / Residente En el clip, el pequeño que el cantante tuvo con su ex, la actriz argentina Soledad Fandiño, está cantando y rimando las palabras de una canción sobre ir a la playa a comer papaya mientras canta en el micrófono al ritmo de tambores y con el característico acento del país de su mamá. “Extrañando a mi rapero favorito. Mucho, mucho, mucho. Ya van 8 meses. Por ahora nos vemos por minecraft construyendo un mundo nuevo sin zombis. A ver cuando abren el aeropuerto en Argentina para los extranjeros…”, escribió el artista de 42 años junto al clip de menos de un minuto de duración. Las reacciones de los amigos, colegas y seguidores del rapero boricua no se hicieron esperar quienes resaltaron el talento del pequeño en sus comentarios, como Zion, Alejandro Sanz y Pedro Capó. Image zoom Instagram / Residente SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que el pequeño se roba el corazón de los fanáticos del cantante. El pasado Día del Padre fue el protagonista de una de las canciones y de un video en el que Residente mostró imágenes de su nacimiento y de íntimos momentos juntos. “Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor, pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo, pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father’s Day”, señaló el cantante, según Los Angeles Times.

