6 remedios caseros para quedar embarazada en poco tiempo Muchas mujeres como tú sueñan con quedar embarazadas. Es probable que ese sea el día más feliz de tu vida y el de tu chico. Y es probable que ya tengas planeado cómo le darás la noticia: en un viaje a la playa, montaña o bajo las sábanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las chicas que ya son mamás aseguran que tener un hijo es experimentar el amor verdadero. En mi caso, aún espero ese momento. Si tú también estás a la espera, te ayudamos a que ese momento llegue más rápido con remedios caseros para concebir un bebé. Eso sí, tienes que estar clara de que la ovulación, dieta y la calidad del esperma de tu pareja influyen en la fertilidad. 1.Granada: El consumo de esta fruta aumenta el flujo sanguíneo hacia el útero y engruesa las paredes del mismo. Incluso, hasta mejora el esperma de los hombres. La forma de prepararlo es hacer un polvo fino de las semillas y la corteza de granada. Prepara una mezcla con cantidades iguales y almacénala en un frasco. Ingiere 1/2 cucharadita con un vaso de agua tibia durante varias semanas. 2. Aceite de oliva: De acuerdo con Vida Lúcida, la ingesta de grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva se asocia con el embarazo. Preja con test de embarazo Preja con test de embarazo positivo | Credit: Getty Images Incluye como una regla en tu dieta saludable 1 o 2 cucharadas de aceite extra virgen al día. Úsalo para cocinar, en aderezos para ensaladas, salsas… 3. Raíz de maca: Ayuda a equilibrar los estrógenos y la progesterona. Su alto contenido en hierro es un aporte importante antes de un embarazo. Además, favorece en el conteo de espermatozoides y movilidad. La forma de prepararla es 1/4 de cucharadita en una taza de agua o refrescos naturales. 4. Vinagre de manzana: Tómalo en cuenta dentro de tus tips para tener un hijo porque al consumirlo limpias las toxinas del cuerpo y equilibras las hormonas. Por si fuera poco, mantiene el pH alcalino, tanto en la saliva como en tu vagina, lo que facilita la concepción. Es muy eficaz para reducir las infecciones vaginales.

