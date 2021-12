Regina Carrot está embarazada Tras perder un bebé, la mexicana Regina Carrot cumplirá el sueño de ser mamá Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 será para Regina Carrot un borrón y cuenta nueva. "Estoy bien contenta", dice la influencer de 33 años, quien tenía 27 semanas de embarazo al cierre de esta edición. "Es mi bebé arcoíris". No es para menos tanto color. Tras sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre del 2021, la buena fortuna le vuelve a sonreír a la mexicana con este nuevo bebé. "Era niña, fue el 16 de marzo [que la perdí] y por esas diosidencias de la vida, la fecha que me dieron para tener a este bebé es también el 16 de marzo [de 2022]", revela contenta. "Es el día más esperado". Regina Carrot Regina Carrot embarazada | Credit: Cortesía Regina Carrot También es más que esperada la Navidad y el Año Nuevo."Haremos algo bien chiquito, en familia. En enero sabremos el sexo del bebé; tenemos mucha ilusión", enfatiza Carrot. "Apenas compraré cosas. Y agrega. "Me estoy cuidando mucho por la covid-19". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Algunas serán para el cuarto del bebé y otras de las habitaciones de su nuevo hogar en Los Ángeles. "Nos vamos a mudar por el trabajo de mi esposo", adelanta. "Es una nueva oportunidad para volver a empezar".

