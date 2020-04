¡Regañan a Marlene Favela por llevar a su bebé con mascarilla! Así se defendió la mamá de Bella. La bellísima actriz, mamá de Bella Sheely, tuvo que defenderse de las voces que le criticaban por llevar a su bebé a las vacunas de seis meses tapada con la mascarilla en uso por el coronavirus. Te contamos la polémica. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marlene Favela nos tiene locos con su preciosa bebé, Bella Sheely, que ya tiene su propia cuenta de instagram pese a solo tener seis meses de vida. ¡La pequeña estrella ya acumula más de ciento cuarenta mil seguidores! En una de sus salidas más recientes, la guapísima actriz llevó a su niña a ponerle las correspondientes vacunas de su edad y, a causa del coronavirus que nos acosa, su mamá tuvo que cubrirle su boquita con un tapabocas, cosa que sus fans corrieron a recriminarle. “¡Los menores de dos años nunca deben llevar tapabocas!”, le avisó alguien. “¡Mucho ojo con los bebés y las mascarillas! ¡Corren el riesgo de asfixia si tienen menos de dos años!”, advirtió alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante el revuelo que comenzaba a formarse entre sus seguidores, la responsable mamá corrió a aclarar lo sucedido. “¡Gracias a todos por preocuparse por Bella! ¡Y solo usó el tapabocas algunos 5 minutos mientras la vacunaban! Estoy totalmente de acuerdo que no se usen en menores de dos años”. Así que cuestión aclarada. Marlene, mamá primeriza, lleva siempre a su niña acicalada con todo tipo de detalles, como una auténtica princesita. Sobre la mascarilla y bajo el gran lazo blanco que adornaba su cabecita, destacaban sus grandes ojos azules que ya desde antes de nacer robaron el corazón de su mamá, quien en un sueño supo que su bebé sería niña y que tendría los ojos claros. Casada con el empresario George Seely, la actriz está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. “Mi vida es completa alegría. Es un nuevo principio. Me siento como si tuviera 25 años otra vez con un bebé. Es mi pequeña princesa”. Advertisement

