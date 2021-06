¡La hija de Gaby Espino se reúne con su padre, Cristóbal Lander, tras un año sin verse! Con la crisis sanitaria más controlada, el actor, que vive en Venezuela, pudo reencontrarse por fin con Oriana. ¡Así fue el emotivo momento entre padre e hija! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus separó a muchas familias que poco a poco empiezan a reencontrarse después de un año sin contacto ni abrazos. Una de esas familias afectadas ha sido la de Gaby Espino. Concretamente su hija Oriana, quien en estos días finalmente pudo volver a ver a su papá, Cristóbal Lander, después de casi un año sin verse físicamente. Era el actor venezolano quien compartía el emotivo encuentro con la niña de sus ojos. Un momento lleno de amor, sonrisas y lágrimas de felicidad. "Oh Dios mío, todo mi corazón completo", escribió junto a esta divertida imagen de padre e hija. Así ponían fin a una separación física que parecía interminable. Aunque su contacto ha sido constante gracias a las tecnologías, faltaban los besos y mimos en persona. La pequeña vive con su mamá en Miami mientras que Lander lo hace en su país natal, Venezuela, junto a sus otros dos hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista mantiene una buenísima relación con la madre de su hija al igual que con el que fuera su posterior pareja, Jencarlos Canela, con quien la artista tuvo su segundo hijo Nickolás. Con motivo del festejo de sus 44 años, Cristóbal celebró este día tan especial con el regalo más grande de todos, la compañía de su princesa, convertida en toda una bella adolescente. Sin duda, un cumpleaños inolvidable. ¡Muchísimas felicidades!

