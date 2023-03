Los hijos de Shakira se cuelan en su actuación ¡y así reaccionan al verla cantar la sesión #53! Los pequeños Sasha y Milan estaban entre el público del The Tonight Show de Jimmy Fallon y sorprendieron con su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves Shakira ponía rumbo a Nueva York para participar en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon al día siguiente junto a Bizarrap. La artista no viajó sola, flanqueándola estuvieron sus dos más grandes amores, sus hijos Sasha y Milan, quienes quisieron estar con ella en este momento tan especial. Además de ser fans de Bizarrap y sus sesiones, según contó la cantante a Enrique Acevedo, son grandes generadores de ideas que ella suele incluir en sus creaciones. El programa de la NBC arranca tarde en la noche, a las 11.30 PM, pero ese no fue un impedimento para que sus retoños no asistieran a la actuación. No solo estuvieron con su mami, sino que además aparecieron en su actuación. Shakira Hijos de Shakira, entre el público durante su actuación | Credit: (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) Aunque hay que estar pendientes para verles, los chiquitines aparecen observando a Shakira mientras ella lo está dando todo junto al público. Milan está de pie, Sasha sentado y cantando al ritmo del hit. Los dos se deleitan de la puesta en escena de su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estaban disfrutando muchísimo", "Ellos felices", escribieron algunos seguidores al ver las imágenes. Los pequeños son conscientes del éxito de este tema en el que su madre abrió su corazón sin filtro. Y, aunque hay quienes no terminan de entender que Shakira haya dicho esas cosas públicamente en forma de melodía, ella ha dejado claro que la música es una gran manera de canalizar los sentimientos y las emociones. Shakira no ha tratado de ocultar sus emociones en ningún momento, ni al público, ni a sus hijos, quienes se han convertido en su motor para seguir dándolo todo, como madre, artista y mujer.

