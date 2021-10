¡Así fue la reacción de la familia Montaner al anuncio del embarazo de Eva Luna! El patriarca, Ricardo Montaner, compartió el video del emotivo momento en que descubren que la familia crece. Gritos de alegría y, sobre todo, ¡lágrimas de emoción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo entero ya sabe que la familia Montaner crece. Los felices papás, Eva Luna y Camilo, lo han compartido con todos y siguen dando pistas de su felicidad días después a través de las redes sociales. Pero era este sábado cuando Ricardo Montaner compartió el video completo de cómo sus hijos, Ricky y Mauricio junto a sus esposas, se enteraron de la buena nueva. Ocurría en el camerino, poco antes de una de sus multitudinarias actuaciones, esta vez en República Dominicana. Un momento único que quedará por siempre grabado en el corazón de la familia. Gritos, saltos, alegría pura y muchas lágrimas de emoción fueron los protagonistas de este día para el recuerdo. Todos se encontraban reunidos y preparados para dar el do de pecho una vez más en concierto. No faltaba nadie, tanto la esposa de Ricardo, Marlene, como las de sus hijos, estaban allí listos para otra velada de buena música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se disponían a hacerse una foto de recuerdo cuando Camilo soltó una de sus bromas, que no era otra cosa que iba a ser papá. "Bueno muchachos, ¡digan que van a ser tíos!", gritó el colombiano con el predictor en la mano. Una escena propia de película que emocionó a todos sus seguidores. Evaluna y Camilo Credit: Instagram/Evaluna Eva Luna se puso a saltar de la emoción mientras sus cuñadas y hermanos la abrazaban llorando. Una escena que el intérprete de "Déjame llorar" y su esposa contemplaron muy emocionados y con el orgullo de ver a su familia unida. ¡Enhorabuena una vez más!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la reacción de la familia Montaner al anuncio del embarazo de Eva Luna!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.