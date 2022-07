Gennaro, el hijo de Francisca, ya da sus primeros pasos: ¡Mira cómo reacciona la orgullosa mamá! Hace tan solo unos días, Francisca celebraba el primer cumpleaños de su pequeño Gennaro. El primogénito de la dominicana está creciendo muy rápido, tanto es así, que ya hasta da sus primeros pasos solito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 7 de julio Gennaro Zampogna cumplía un añito rodeado del amor de sus papás, Francisca y Francesco, quienes le prepararon una increíble fiesta para celebrar este día tan señalado. La conductora de Univision quiso mandar un lindo mensaje a su pequeño agradeciendo que forme parte de su vida: "Feliz primer añito mi amor. Dios es tu guía siempre. Has traído a nuestras vidas mucha felicidad. Nuestra casa se iluminó el triple con tu llegada. Verte crecer día a día es presenciar un milagro. Que esa nobleza, inteligencia, alegría, determinación y tu carácter fuerte te lleven muy lejos en esta vida. Te amo mucho hijo. Las palabras no le hacen justicia al sentimiento", expresó en su cuenta de Instagram junto a esta sesión de fotos donde Gennaro parece todo un fashionista. A lo largo de estos 12 meses hemos visto crecer a su hijo y cómo poco a poco ha ido alcanzando nuevos hitos en su crecimiento. No obstante, este último logro tiene muy contenta a su madre, puesto que el pequeño ya camina y está comenzando a ser más independiente. "En un abrir y cerrar de ojos ya puedo andar así con este galancito al parque. Mírenlo, caminando. ¡Ay, Dios mío! Yo no lo puedo ni creer", decía la orgullosa mamá junto a este video de su hijito andando. Y añadió más imágenes de su chiquitín caminado solito por el parque, ¡ya incluso sin in sujeto de su mano! Gennaro caminando Gennaro caminando | Credit: Instagram La conductora, quien está a punto de alcanzar los 4 millones de seguidores en Instagram, no podría estar más feliz junto a su pequeño, con quien trata de compartir el máximo tiempo posible siempre que el trabajo se lo permite. Francisca y Gennaro Francisca y Gennaro | Credit: Mezcalent / Instagram Hay que recordar que la presentadora se casó el pasado mes de mayo en la República Dominicana en una boda de cuento y en esa ocasión, su hijo también fue el absoluto protagonista. ¿Estará preparada Francisca para aumentar la familia y darle un hermanito o hermanita a su hijo pronto? ¡Por ahora solo tiene ojos para su pequeño!

