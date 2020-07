Revelan que Raymundo Capetillo tuvo una hija a la que nunca pudo conocer "La mamá desapareció por completo. [A] la niña ni siquiera se lo han de haber dicho", lamentó Aurora Capetillo, hermana del difunto actor. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio del dolor que embarga a la familia del actor Raymundo Capetillo, fallecido la noche del domingo pasado por complicaciones de la COVID-19 en Ciudad de México, sus familiares recibieron sus cenizas. Sorprendentemente y debido a que no se pudo hacer un funeral en su honor debido a la pandemia, la hermana del actor reveló que Capetillo tuvo una hija a la que nunca pudo conocer porque su mamá "desapareció" con ella y que incluso echaron mano de investigadores para localizarla, lo que nunca sucedió, así que el actor murió sin jamás conocerla. Aurora Capetillo, apoyada por su sobrina Roberta, apareció en el Panteón Español capitalino rota de dolor para darle el último adiós a la estrella de producciones de Televisa como Amor bravío (2012), El manantial (2001), Soñadoras (1998) y Rosa salvaje (1987), que tenía 76 años. Las escenas fueron captadas por Venga la alegría (TV Azteca). "Éramos únicos hermanos. Él siempre fue un gran hombre, honesto y muy trabajador", exclamó doña Aurora entre lágrimas. "Qué más quisiera que juntar a la familia", prosiguió la mujer sobre la posibilidad de hacer un tributo a su memoria. "[Raymundo] tuvo una niña y la mamá desapareció por completo. [A] la niña ni siquiera se lo han de haber dicho", acotó. "Esta muchacha se fue con una persona muy pudiente. Fuimos en su momento a Estados Unidos a seguir los pasos de ella, pero pues… el dinero borra lo que quiere borrar", explicó la mujer, quien aseguró que incluso usaron investigadores privados para dar con la desaparecida hija. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que en dicha entrevista la sobrina de Capetillo detalló cómo fue la despedida de su querido tío. "Antes de que lo entubaran tuvimos una videollamada con él y... no hay nada más que puedas hacer", confesó visiblemente dolida. La hermana del actor recalcó que su hermano se había cuidado "mucho". "Estuvo tres meses en casa", coincidió su sobrina, quien explicó que a causa del coronavirus su tío sufrió una neumonía. Que en paz descanse.

