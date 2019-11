Raquel del Rosario y su niño-hada: la mamá que renombró el autismo La cantante española de "El Sueño de Morfeo" conmovió al mundo con un precioso post en su blog "Planeta Particular" hablando de su hijo mayor. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Raquel del Rosario brilló durante mucho tiempo con luz propia en su banda de pop español El Sueño de Morfeo. El amor llegó a su vida en forma de Pedro Castro, un talentoso director musical con quien ha formado una preciosa familia en Malibu, California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raquel, muy cuidadosa siempre de guardar la identidad del rostro de sus pequeños para conservar su privacidad en las fabulosas fotos a las que nos tiene acostumbrados, hace poco conmovió en las redes de forma totalmente inesperada en un post de su precioso blog "Planeta Particular" que se hizo viral en 24 horas en el que confesaba que su hijo mayor, Leo, había sido diagnosticado con autismo Haz click aquí para escuchar la dulce voz de esta mamá canaria que encontró en California un segundo hogar. "En medio de un ambiente dramático, con tono muy suave y unas palabras elegidas meticulosamente, nos dijeron que creían que lo mejor para Leo era entrar en el programa de niños con TEA (trastorno del espectro autista)", cuenta Raquel. "Al contrario de la reacción que ellos esperaban, lágrimas, negación, enfado… Yo sentí una sensación de alivio enorme". Por fin la pareja entendía el origen del comportamiento de su hijo y podría darle todas las armas a su disposición para ayudarle a alcanzar la mejor versión de sí mismo. No es sólo todo lo que Raquel cuenta en su post a través de sus ojos de amor de mamá, es cómo lo hace, con la sensibilidad de una verdadera artista lo que consigue que a pedacitos se te salten las lágrimas durante la lectura de su relato. "Una bruja buena me dijo una vez que Leo era un "Niño Arco Iris", aunque él un día agarró mi teléfono mientras yo le escribía un mensaje a Pedro y escribió algo que el auto-corrector tradujo como "El niño hada", para luego darle a "enviar" –Pedro: ¿Cómo? –Yo: Te lo ha mandado Leo." Entendió Raquel de pronto sin dar crédito a sus ojos. Y de esta forma tan original, por cosas del azar del destino, de pura casualidad o quizá no, porque hay quien dice que las casualidades no existen, fue como el mismo Leo sin querer le hizo un guiño a sus papás y le dio un vocablo diferente con el que Raquel se refiere ahora a él. Ha sido tanto el éxito y tanta la repercusión internacional de su historia, que sus papás han abierto una cuenta de instagram exclusivamente para el niño hada, donde poder contar más de sus experiencias y que sea un referente común para las familias que atraviesan la misma situación. "Lo más difícil como madre, sin duda, está siendo el no poder dialogar, razonar o comunicarme con él de la manera que me gustaría. ¿Cómo educar sin una comunicación ni una comprensión claras?" Así atraviesan días mejores y días peores, como en todas las familias… Pero sin duda, donde hay mucho amor nada es tan grave. Así vive Raquel su día a día, enfrentando cada momento como una nueva aventura y con esta preciosa e inteligente filosofía: "La vida está llena de desafíos ante los que tenemos que quitarnos la armadura y dejar caer la espada al suelo, porque no vienen para que luchemos contra ellos, vienen a mostrarnos algo, a transformarnos. Son maestros, no enemigos". Advertisement

