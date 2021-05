¡Prometido de Natti Natasha comparte tierna foto tras el nacimiento de su bebé! El orgulloso papá publicó la imagen que todos estaban esperando poco después de la llegada al mundo de Vida Isabelle. "¡Llena de vida!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está feliz de la 'vida' y no puede ni quiere ocultarlo. Raphy Pina, el prometido de Natti Natasha y recién convertido en papá, ha sorprendido a sus seguidores con esta preciosa estampa a pocos minutos del nacimiento de su princesa. "¡Llena de Vida!", escribió sobre su pequeña y junto a esta imagen que deja ver cómo son los tiernos piececitos de la otra mujer de su vida. Raphy no dudó en mostrar este podograma que recoge la información de su pequeña y confirma que ya pisa con fuerza en este mundo. "Ya pronto nos veremos", anunció junto a una ristra de corazones en el pie de foto. Vida Isabelle nació este sábado 22 de mayo en el Hospital de Miami llenando de ilusión y alegría a sus papis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nacimiento, como bien ha compartido la artista en varias ocasiones durante su embarazo, fue un milagro de la vida. De ahí este precioso nombre que la representa a la perfección. Madre e hija se encuentran en perfecto estado de salud. Seguro que muy pronto los dichosos papis la presentarán a sus seguidores. De momento, ¡así son sus huellas!

