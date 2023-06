Rafael Araneda celebra el cumpleaños número 5 de su hijo Benjamín El conductor de Enamorándonos (UniMas) dedicó este lunes una publicación a su hijo con motivo de su cumpleaños que enterneció las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Araneda Rafael Araneda y su hijo Benjamín | Credit: Instagram Rafael Araneda (x2) La adopción de su hijo Benjamín transformó años atrás el mundo de Rafael Araneda y su esposa Marcela Vacarezza. La pareja, que en ese momento tenía a sus hijos todos en edades universitarias– no tenía planes de adoptar, pero una visita a la fundación Santa Clara en Chile, un hogar de monjas donde viven niños huérfanos o desamparados, que hicieron con la idea de que su hija Florencia tuviera una experiencia de vida transformadora los impulso a dar ese paso. Desde entonces, el pequeño se ha convertido en la alegría del hogar. "Es una bendición, una alegría, es volver a vivir. Vicente tenía 13, Florencia 15, y Martina 17. Todas esas cosas de bebé en casa las habíamos regalado a sobrinos, a sobrinas. Pensábamos que no íbamos a ocuparlas más. Tuve que cambiar el auto porque no me entraba la silla. Yo tenía un auto deportivo precioso y empecé a andar en un auto de señora. Te cambia toda la vida y es volver a vivir, es maravilloso", contaba en junio del año pasado el conductor chileno en una entrevista con People en Español. Benjamín cumplió recientemente 5 años de vida y, como era de esperar, ni el presentador de Enamorándonos USA (UniMas) ni su esposa pasaron por alto esta fecha tan especial. "Feliz cumpleaños mi vida. Te amamos profundamente", compartió Marcela desde su perfil de Instagram junto a un reel en el que recoge varios momentos vividos junto al cumpleañero. El mensaje de Araneda tampoco se hizo esperar. "Celebrando la vida de Benjamín. Mi hijo menor sigue creciendo a pasos agigantados", fueron las palabras con las que compartió una instantánea que publicó este lunes en la que posa de lo más sonriente en compañía del cumpleañero. Rafael Araneda Rafael Araneda y su hijo Benjamín | Credit: Instagram Rafael Araneda "5 años en el centro de nuestras vidas mi amor", agregó el carismático presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Araneda y su esposa conocieron a su hijo Benjamín cuando este tenía solo tres meses de nacido durante una visita que hicieron a un hogar donde viven niños huérfanos o desamparados. "Nosotros no fuimos a escoger a nadie, fuimos a conocer una realidad para colaborar y para que nuestras hijas lo vieran. Lo cargué y se me pegó, y ese fue un abrazo para toda la vida", reconoció Araneda en su día a People en Español. La misma conexión sintió su esposa cuando lo vio por primera vez. "Lo tomé en brazos y no lo pude soltar más. Lo miré y estaba en su cuna muy risueño, tenía 3 meses. Me tira los brazos con unos ojos que iluminaban todo, y lo tomé en brazos y sentí que no quería soltarlo más".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rafael Araneda celebra el cumpleaños número 5 de su hijo Benjamín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.