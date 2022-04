¡Así de grande y feliz se ve el Benjamín Rafael, el hijo adoptado de Rafa Araneda! El ya no tan pequeño es un niño de lo más amoroso, sonriente y la alegría infinita de la familia del presentador, quien presumió así de orgulloso a su hijo en estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es el presentador del momento. Su agenda es una fiesta de proyectos televisivos a cada cual más exitoso. Y es que si hay algo que ha demostrado Rafael Araneda es disfrutar a tope lo que hace y entregarse por completo al público y a su trabajo. Pero por mucho amor que le tiene a su profesión, hay algo que lo supera con creces, y ese algo es su familia. En estos días de tanto ir y venir al estudio, el conductor chileno aprovechó el fin de semana para disfrutarlo con los suyos y dejó constancia de ello con una imagen entrañable. En ella aparece él y dos de sus grandes amores, sus hijos. La imagen enterneció especialmente las redes porque uno de ellos es Benjamín Daniel, el pequeño adoptado que llegó a sus vidas hace dos años y que las ha llenado del más puro goce y alegría. Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Mezcalent El presentador de Enamorándonos USA, Tu cara me suena y Talento rojo publicó una traviesa fotografía en la que las sonrisas se salen del enfoque. La cara y los gestos de sus protagonistas son de pura dicha. Algo que sus seguidores recibieron encantados de la vida al ver lo grande, guapo y genuinamente feliz que se ve Benjamín. Sin duda, la instantánea se puede bautizar, hasta registrar, como la viva imagen de la felicidad. "Benji se ve tan feliz", "La carita de Benji vale un millón", "Un amor de padre", "Tiene la misma sonrisa de Rafa", "Puro amor", escribieron tan solo algunos. Tras dos años de complejo proceso, el conductor y su esposa Marcela Vacarezza lograron adoptar al que representa su cuarto hijo, procedente de Haití, y así lo anunciaron oficialmente en 2020. Y aunque costó, lo bueno se hizo esperar y llegó para multiplicar sus sonrisas. Casi dos años después, Benji es un pilar más de la familia, esa que con tanto amor Rafa y su esposa han creado y disfrutan sin límites. ¡Muchísimas felicidades!

