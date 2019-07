¿Quién es el gran amor de Ana Bárbara? By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Ana Bárbara se ha declarado una mujer enamorada y aunque la cantante grupera tiene novio, quien ocupa gran parte de su corazón son sus hijos. Así lo ha gritado a los cuatro vientos a través de sus redes sociales compartiendo íntimos momentos al lado de sus retoños con sus seguidores. Pero aunque tiene una fructífera y ocupada carrera, su trabajo más gratificante es el ser mamá de sus tres varones biológicos: Emiliano, José María y Jerónimo, así como sus dos hijos del alma Paula y José Emilio, hijos de la fallecida actriz Mariana Levy y su ex pareja José María Fernández “El Pirru”. Al parecer, este puñado de retoños no son suficientes para la intérprete quien ha confesado su deseo por tener más hijos. ¿Cuántos? “Unos seis más”, aseguró a través de su cuenta de instagram. La cantante se pone nostálgica al hablar de sus pequeños, sobretodo de su hijo mayor, Emiliano producto de su relación con el empresario mexicano Edgar Gallardo, quien no vive con la cantante debido a que estudia fuera de California donde ésta reside. Quienes siempre están al lado de la llamada “Reina grupera”, son sus pequeños José María Fernández, hijo de Fernández, y el pequeño Jerónimo, hijo del cantante Reyli Barba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la intérprete parece completar su mundo cuando se reúnen todos sus hijos, incluyendo a Paula y José Emilio, a quien le dedicó un emotivo mensaje por motivo de su cumpleaños número 15. “Como mamá, sé que ella, Mariana, desde donde está sigue iluminando tu temprana vida, mientras que a mi en la tierra, me ha tocado amarte, protegerte, cuidarte, disciplinarte también, y como te he dicho, siempre me siento en deuda pero también sé que he intentado lo mejor hijito de mi corazón”, publicó la cantante junto a varias imágenes con José Emilio. Con una nueva relación, ¿se atreverá a tener un hijo más a sus 48 años de edad? Con tanto amor en su corazón, todo puede suceder. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Quién es el gran amor de Ana Bárbara?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.